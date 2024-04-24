Патрушев провёл переговоры с представителем Минобороны Камбоджи
- РИА Новости
Об этом сообщает российский Совбез.
«Подробно обсуждена проблематика стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в беседе участвовали главы делегаций из стран — членов Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Переговоры прошли на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей под эгидой Совбеза России.
Ранее Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля.