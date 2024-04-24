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Патрушев провёл переговоры с представителем Минобороны Камбоджи

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и координатор диалогового партнерства Россия — АСЕАН, заместитель гендиректора генерального департамента разведки и контрразведки Минобороны Камбоджи Дуонг Уддам в Санкт-Петербурге провели встречу в формате Россия — АСЕАН.
Патрушев провёл переговоры с представителем Минобороны Камбоджи
  • РИА Новости

Об этом сообщает российский Совбез.

«Подробно обсуждена проблематика стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в беседе участвовали главы делегаций из стран — членов Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Переговоры прошли на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей под эгидой Совбеза России.

Ранее Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля.

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