Патрушев провёл переговоры с представителем Минобороны Камбоджи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и координатор диалогового партнерства Россия — АСЕАН, заместитель гендиректора генерального департамента разведки и контрразведки Минобороны Камбоджи Дуонг Уддам в Санкт-Петербурге провели встречу в формате Россия — АСЕАН.

РИА Новости

Об этом сообщает российский Совбез. «Подробно обсуждена проблематика стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указывается в заявлении. Отмечается, что в беседе участвовали главы делегаций из стран — членов Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Переговоры прошли на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей под эгидой Совбеза России. Ранее Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля.