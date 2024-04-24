Сенат США одобрил пакет законопроектов о помощи Украине

Сенат США после голосования принял пакет законопроектов о внешней помощи союзникам Вашингтона – Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом пишет ТАСС.

Также сенат поддержал конфискацию замороженных активов России для их фактической передачи Украине и введение дополнительных санкций, направленных против Китая.

Инициативу поддержали 79 сенаторов, против высказались 18 законодателей.

Теперь законопроект поступит президенту США Джо Байдену, который намерен подписать документ 24 апреля, чтобы поставки вооружений Киеву возобновились уже на текущей неделе.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пакет военной помощи Киеву будет основан на «самых насущных потребностях» Украины.