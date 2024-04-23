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FT: с июня будет действовать лицензирование услуг для дочерних фирм ЕС в России

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С 20 июня текущего года дочерним подразделениям европейских компаний в России будут необходимы лицензии для оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

Соответствующее положение вошло в 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, принятый в декабре прошлого года.

Согласно этому положению европейским компаниям необходимо будет получать от своих властей разрешение на предоставление некоторых видов услуг дочерним предприятиям в России. Уточняется, что речь идёт о предоставлении юридических консультаций, бухгалтерских услуг а также управленческого консалтинга. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России.

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