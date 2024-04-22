Минобороны: испанский солдат погиб на учениях НАТО в Польше

Испанский солдат погиб в ходе международных учений Североатлантического альянса на территории Польши, информирует издание Gazeta.pl со ссылкой на польское Министерство обороны.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — приводит газета заявление ведомства.

Как заявили в ведомстве, испанский солдат погиб в результате несчастного случая во время тактических учений с боевой стрельбой.

По данным «Польского радио», почти 18 тыс. солдат из 19 стран, включая Польшу, принимают участие в военных манёврах НАТО под названием Saber Strike. Литва, как принимающая страна, будет главной территорией манёвров.