Минобороны: испанский солдат погиб на учениях НАТО в Польше
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«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — приводит газета заявление ведомства.
Как заявили в ведомстве, испанский солдат погиб в результате несчастного случая во время тактических учений с боевой стрельбой.
По данным «Польского радио», почти 18 тыс. солдат из 19 стран, включая Польшу, принимают участие в военных манёврах НАТО под названием Saber Strike. Литва, как принимающая страна, будет главной территорией манёвров.