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Минобороны: испанский солдат погиб на учениях НАТО в Польше

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Испанский солдат погиб в ходе международных учений Североатлантического альянса на территории Польши, информирует издание Gazeta.pl со ссылкой на польское Министерство обороны.
Минобороны: испанский солдат погиб на учениях НАТО в Польше
  • Gettyimages.ru

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — приводит газета заявление ведомства. 

Как заявили в ведомстве, испанский солдат погиб в результате несчастного случая во время тактических учений с боевой стрельбой.

По данным «Польского радио», почти 18 тыс. солдат из 19 стран, включая Польшу, принимают участие в военных манёврах НАТО под названием Saber Strike. Литва, как принимающая страна, будет главной территорией манёвров.

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