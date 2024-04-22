Боррель — о передаче Киеву систем ПВО: министры ЕС не приняли конкретных решений

Главы министерств иностранных дел и обороны стран — участниц Европейского союза не приняли конкретных решений в вопросе передачи Украине систем противовоздушной обороны.

С таким заявлением на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге выступил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель.

«Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах. Страны-члены поехали обратно в столицы с полным пониманием потребностей и запросов. Я уверен, что они примут соответствующее решение», — цитирует главу дипломатии Евросоюза ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции Боррель сообщил, что первые поставки снарядов Киеву по инициативе Чехии намечены к концу мая.