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Генсек ОДКБ: риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны

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Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ с тревогой наблюдает эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.
Генсек ОДКБ: риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, секретариат организации с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряжённости в целом.

По оценкам аналитиков, риски расширения конфликта вполне реальны, добавил Тасмагамбетов.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 34 049.

Глава МИД Италии Антонио Таяни 19 апреля заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 высказались за прекращение огня в секторе Газа.

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