Генсек ОДКБ: риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, секретариат организации с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряжённости в целом.
По оценкам аналитиков, риски расширения конфликта вполне реальны, добавил Тасмагамбетов.
Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 34 049.
Глава МИД Италии Антонио Таяни 19 апреля заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 высказались за прекращение огня в секторе Газа.