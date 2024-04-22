Генсек ОДКБ: риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ с тревогой наблюдает эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, секретариат организации с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряжённости в целом.

По оценкам аналитиков, риски расширения конфликта вполне реальны, добавил Тасмагамбетов.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 34 049.

Глава МИД Италии Антонио Таяни 19 апреля заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 высказались за прекращение огня в секторе Газа.