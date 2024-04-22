Глава военной разведки Израиля подал в отставку

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива принял решение уйти в отставку.

Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

«Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления», — говорится в заявлении службы.

Уточняется, что глава Минобороны страны Йоав Галант одобрил это решение.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви утвердил планы «продолжения войны» на южном направлении.