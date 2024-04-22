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Глава военной разведки Израиля подал в отставку

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Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива принял решение уйти в отставку.
Глава военной разведки Израиля подал в отставку
  • AP

Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

«Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления», — говорится в заявлении службы.

Уточняется, что глава Минобороны страны Йоав Галант одобрил это решение.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви утвердил планы «продолжения войны» на южном направлении.

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