ВМС России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве

В российском Министерстве обороны заявили, что Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, с российской стороны документ подписал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, а с китайской — командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин.

Также отмечается, что в рамках визита Моисеева российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай.