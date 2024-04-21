ВМС России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве
- РИА Новости
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Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, с российской стороны документ подписал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, а с китайской — командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин.
Также отмечается, что в рамках визита Моисеева российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между двумя странами.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай.