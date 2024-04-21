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SANA: в Сирии произошёл пожар на линии нефтепровода

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В сирийской провинции Хомс произошло возгорание на линии нефтепровода.
SANA: в Сирии произошёл пожар на линии нефтепровода
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает информационное агентство SANA.

«Пожарные команды работают на месте происшествия», — отмечается в материале.

Уточняется, что пожар произошёл на линии к востоку от города Фурклус. Ликвидацией возгорания занимаются десятки пожарных машин, включая тяжёлую технику.

По данным агентства, хотя количество вытекаемой нефти невысоко, спасатели уже начали возводить ограждения, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

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