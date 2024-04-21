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Лидер «Шанса»: европейским политикам безразличны судьбы рядовых украинцев

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Председатель молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу на съезде молдавской оппозиции в Москве высказался о лицемерии властей Евросоюза.
Лидер «Шанса»: европейским политикам безразличны судьбы рядовых украинцев
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«[Европейским политикам] глубоко безразличны судьбы рядовых украинцев, которых, как и нас, Европа якобы ждёт в семье «демократических» европейских народов», — сказал он.

Лунгу добавил, что очень сильно пугает риторика европейских лидеров, которые открыто говорят о возможности отправить свои войска на Украину, необходимости нанести России стратегическое поражение и о том, что России нельзя дать победить.

«Одновременно остервенело продолжают накачивать зону конфликта оружием и деньгами, дежурно рассуждая со своих комфортных диванов в Брюсселе, Париже и Берлине о «спасении» демократии в Европе», — подчеркнул политик.

Лунгу отметил: безопасность Молдавии зависит от «железной приверженности принципу нейтралитета».

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