Лидер «Шанса»: европейским политикам безразличны судьбы рядовых украинцев
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«[Европейским политикам] глубоко безразличны судьбы рядовых украинцев, которых, как и нас, Европа якобы ждёт в семье «демократических» европейских народов», — сказал он.
Лунгу добавил, что очень сильно пугает риторика европейских лидеров, которые открыто говорят о возможности отправить свои войска на Украину, необходимости нанести России стратегическое поражение и о том, что России нельзя дать победить.
«Одновременно остервенело продолжают накачивать зону конфликта оружием и деньгами, дежурно рассуждая со своих комфортных диванов в Брюсселе, Париже и Берлине о «спасении» демократии в Европе», — подчеркнул политик.
Лунгу отметил: безопасность Молдавии зависит от «железной приверженности принципу нейтралитета».