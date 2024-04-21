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Турфирмы сообщили о шквале заявок россиян на поездки в Европу

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У туристов России возвращается интерес к поездкам в Европу.
Турфирмы сообщили о шквале заявок россиян на поездки в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Mathieu Young

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, туристические фирмы перед началом летнего сезона фиксируют рост спроса на так называемые комбинированные туры, которые включают посещение нескольких стран.

По словам директора визового агентства «Калинка Сервис» Игоря Асташкевича, спрос на визы стран Европы весной традиционно высокий.

Он отметил, что пока рано подводить итоги весны этого, но спрос 2024 года не будет ниже 2023-го.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил о «буме» внутреннего туризма в России.

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