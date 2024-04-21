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Маск: стратегии выхода из украинского конфликта нет

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Стратегии выхода из конфликта на Украине нет. Такую точку зрения высказал основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Комментируя публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса об одобренном палатой представителей конгресса США законопроекте об оказании новой военной помощи Киеву, Маск выразил опасение, что конфликт на Украине — «это просто бесконечная война».

«Моё самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулемётного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал он в соцсети X.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, согласно которому выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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