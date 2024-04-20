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Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль.
Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль
  • AP
  • © Turkish Presidency

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера, Эрдоган сделал соответствующее заявление во время переговоров с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Президент Эрдоган заявил, что для палестинцев жизненно важно действовать единым фронтом. Он подчеркнул, что путь к мощному ответу Израилю и к победе пролегает через единство и целостность», — отметили в администрации.

Ранее Эрдоган выразил соболезнования Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков в результате израильского авиаудара.

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