RT в Telegram
Подпишись

Байден: в США произвели первые 90 кг обогащённого урана

Короткая ссылка
Первые 90 кг обогащённого урана произвели в Соединённых Штатах. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

Выступая с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне, Байден отметил, что до конца 2024 года США планируют обогатить около тонны топлива, предназначенного для американских атомных реакторов.

«Сегодня я могу объявить, что завод… на юге штата Огайо уже произвёл первые 200 фунтов (более 90 кг. — RT) этого мощного обогащённого урана», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

В начале марта агентство Bloomberg сообщало, что в США возобновили работу по добыче урана из-за роста цен на топливо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить