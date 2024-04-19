Не менее 1 тысячи человек эвакуированы в Индонезии в связи с извержением вулкана

Более 11 тыс. человек, проживающих рядом с извергающимся вулканом Руанг, получили рекомендацию покинуть дома, не менее 1000 уже были эвакуированы.

Власти Индонезии продолжают эвакуацию из-за угрозы распространения облака пепла, падения камней и возможности цунами, сообщает Associated Press.

Жителей деревень, находящихся поблизости от извергающегося вулкана Руанг, на лодках перевозят в более безопасные районы.

Международный аэропорт в Манадо, расположенный менее чем в 100 км от вулкана, всё ещё временно закрыт из-за пеплового облака.

«Мы продолжаем наблюдение за извержением Руанга и координацию с целью своевременных действий по обеспечению безопасных и комфортных перелётов», — заявил Амбар Суреко, глава регионального управления аэропорта.

В среду, 17 апреля, произошло как минимум пять крупных извержений.

Власти опасаются, что часть вулкана может обрушиться в море и вызвать цунами, как это было во время извержения в 1871 году.