Песков: Россия призывает Иран и Израиль быть сдержанными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострение отношений между Ираном и Израилем.

«Мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости», — заявил Песков.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин заявил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей Исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов нанести по ним удары.