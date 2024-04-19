МИД Франции: ЕС планирует к лету найти средства для долгосрочной помощи Украине
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в эфире радиостанции Sud Radio.
«Наша цель заключается в том, чтобы в июне, к лету, Европа смогла обеспечить себя средствами для финансирования украинского сопротивления на долгосрочной основе», — заявил он.
Каких-либо деталей этого плана Барро не раскрыл.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия одобрила «план реформ» Украины, под который выделит первые €1,89 млрд.