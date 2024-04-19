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S&P понизило рейтинги Израиля до «A+» с «AA-» из-за геополитических рисков

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до «A+» с «AA-».
S&P понизило рейтинги Израиля до «A+» с «AA-» из-за геополитических рисков
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что усиление конфронтации с Ираном повышает и без того высокие геополитические риски для страны.

Как уточняет Интерфакс, прогноз рейтингов «негативный».

Следующий пересмотр рейтингов Израиля состоится 10 мая.

Ранее сообщалось, что объектом ударов Израиля по Ирану стала база ВВС рядом с городом Исфахан.

В МИД России заявили о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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