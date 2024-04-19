Bloomberg: Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

Израиль сообщил правительству Соединённых Штатов, что планирует нанести ответный удар по Ирану.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, Израиль сообщил правительству США, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов.

Конкретных данных собеседник агентства не привёл.

Ранее Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.