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Bloomberg: Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

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Израиль сообщил правительству Соединённых Штатов, что планирует нанести ответный удар по Ирану.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, Израиль сообщил правительству США, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов.

Конкретных данных собеседник агентства не привёл.

Ранее Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.

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