Bloomberg: Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источник.
Как сказано в материале, Израиль сообщил правительству США, что планирует нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов.
Конкретных данных собеседник агентства не привёл.
Ранее Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.