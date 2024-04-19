В Индии 19 апреля стартуют самые масштабные в мире парламентские выборы

Самые масштабные в мире парламентские выборы начнутся в Индии 19 апреля.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам главного избирательного комиссара Раджива Кумара, выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня, подсчёт голосов закончится 4 июня.

Голосование состоится во всех 28 штатах и восьми союзных территориях страны, где будут развёрнуты более 1 млн избирательных участков.

11 апреля издание Korea Times сообщило, что в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия Кореи победила на парламентских выборах, значительно опередив правящую Партию народной власти.