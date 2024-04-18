Туск: Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot

Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot, и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной системы Patriot для Украины.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине ещё шесть систем Patriot.