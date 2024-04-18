Bloomberg: экспорт швейцарских часов упал из-за снижения спроса в КНР
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Об этом пишет Bloomberg.
По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в марте 2024 года экспорт упал на 16% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом.
Поставки в Китай снизились на 42%.
Отмечается, что КНР является вторым по величине рынком швейцарских часов.
В статье также в отдельный сектор выделен Гонконг. Поставки часов туда упали на 44%.
Ранее стало известно, что объём поставок китайских товаров в Россию в марте текущего года снизился на 16%.