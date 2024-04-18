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Bloomberg: экспорт швейцарских часов упал из-за снижения спроса в КНР

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Экспорт швейцарских часов упал из-за снижения спроса в ряде стран, в том числе в Китае.
Bloomberg: экспорт швейцарских часов упал из-за снижения спроса в КНР
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в марте 2024 года экспорт упал на 16% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом.

Поставки в Китай снизились на 42%.

Отмечается, что КНР является вторым по величине рынком швейцарских часов.

В статье также в отдельный сектор выделен Гонконг. Поставки часов туда упали на 44%.

Ранее стало известно, что объём поставок китайских товаров в Россию в марте текущего года снизился на 16%.

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