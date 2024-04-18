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В результате сильного землетрясения в Японии 9 человек получили лёгкие травмы

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В результате сильного землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего на юго-западе Японии в среду вечером, девять человек получили незначительные травмы.
В результате сильного землетрясения в Японии 9 человек получили лёгкие травмы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Толчки произошли в районе, называемом каналом Бунго, проливом, который разделяет Сикоку и главный южный остров Кюсю. По информации Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в море на глубине 50 км и не представляло опасности возникновения цунами.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, сообщения о пострадавших поступили из префектур Эхиме, Коти и Оита.

По информации местных СМИ, землетрясение также вызвало прорыв труб в городе Сукумо и обрушение надгробных камней в буддийском храме в посёлке Айнан. Сообщалось о небольших оползнях.

Управление по ядерному регулированию заявило, что не было зарегистрировано никаких отклонений от нормы на четырёх реакторах на трёх атомных электростанциях на Сикоку и Кюсю.

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