В результате сильного землетрясения в Японии 9 человек получили лёгкие травмы
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Толчки произошли в районе, называемом каналом Бунго, проливом, который разделяет Сикоку и главный южный остров Кюсю. По информации Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в море на глубине 50 км и не представляло опасности возникновения цунами.
По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, сообщения о пострадавших поступили из префектур Эхиме, Коти и Оита.
По информации местных СМИ, землетрясение также вызвало прорыв труб в городе Сукумо и обрушение надгробных камней в буддийском храме в посёлке Айнан. Сообщалось о небольших оползнях.
Управление по ядерному регулированию заявило, что не было зарегистрировано никаких отклонений от нормы на четырёх реакторах на трёх атомных электростанциях на Сикоку и Кюсю.