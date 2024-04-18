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Песков назвал незаконным посягательство на собственность россиян за рубежом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ об аресте виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции.
Песков назвал незаконным посягательство на собственность россиян за рубежом
  • РИА Новости

«Никак. Разумеется, вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем наша прерогатива», — сказал он.

Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что речь идёт о частной собственности.

«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом, французские власти подрывают основы своей правовой системы», — добавил Песков.

Следователи СК России ранее арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачёва на сумму свыше 50 млн рублей.

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