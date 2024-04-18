Боррель призвал страны ЕС достать со складов системы Patriot и передать их Киеву
- РИА Новости
По его словам, европейские страны не могут рассчитывать лишь на США и тоже должны взять на себя ответственность.
«У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы, мы должны достать их с наших складов и послать на Украину, где война набирает обороты, и сделать это быстро», — цитирует Борреля ANSA.
Ранее глава европейской дипломатии заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбой купить ПВО для Киева.