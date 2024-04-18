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Боррель призвал страны ЕС достать со складов системы Patriot и передать их Киеву

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Страны Европейского союза должны передать Киеву хранящиеся на их складах системы Patriot. С таким призывом к ним обратился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель призвал страны ЕС достать со складов системы Patriot и передать их Киеву
  • РИА Новости

По его словам, европейские страны не могут рассчитывать лишь на США и тоже должны взять на себя ответственность.

«У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы, мы должны достать их с наших складов и послать на Украину, где война набирает обороты, и сделать это быстро», — цитирует Борреля ANSA.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбой купить ПВО для Киева.

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