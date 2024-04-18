Боррель заявил о просьбе к главам минобороны ЕС по вопросу поддержки Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что обращался к главам оборонных ведомств государств ЕС с просьбой принять решения по поставкам систем ПВО Киеву.

Его слова передаёт РИА Новости.

Перед началом встречи глав МИД «Большой семёрки» на острове Капри Боррель сказал журналистам, что западные страны обязаны принимать решения по поставкам быстрее, чтобы не допустить победы России.

Глава дипломатии ЕС отметил, что украинские электросети могут быть уничтожены, если главы минобороны будут медлить с решением по системам ПВО.

Ранее Боррель уже говорил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбой закупить средства ПВО для Киева.