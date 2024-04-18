Полянский обвинил зампостпреда США при ООН Вуда в распространении дезинформации

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда США при ООН Роберта Вуда в распространении дезинформации.

«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США», — цитирует его РИА Новости.

Полянский назвал «откровенной ложью и манипуляцией» утверждения о том, что СБ не смог призвать к защите гуманитарных работников из-за вето России и Китая на «ущербный американский проект резолюции».

Отмечается, что ранее в СБ ООН прошло заседание, посвящённое деятельности БАПОР, в ходе которого Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Также Вуд заявил, что США изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон не ищет эскалации с Тегераном.