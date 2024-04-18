RT в Telegram
Подпишись

Полянский обвинил зампостпреда США при ООН Вуда в распространении дезинформации

Короткая ссылка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда США при ООН Роберта Вуда в распространении дезинформации.

«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США», — цитирует его РИА Новости.

Полянский назвал «откровенной ложью и манипуляцией» утверждения о том, что СБ не смог призвать к защите гуманитарных работников из-за вето России и Китая на «ущербный американский проект резолюции».

Отмечается, что ранее в СБ ООН прошло заседание, посвящённое деятельности БАПОР, в ходе которого Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Также Вуд заявил, что США изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон не ищет эскалации с Тегераном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить