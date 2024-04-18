Лидеры стран ЕС призвали все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности
Об этом говорится в итоговом заявлении встречи по Ближнему Востоку, передаёт ТАСС.
«Евросовет призывает Иран и его прокси прекратить все атаки и призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и воздержаться от любых действий, которые могут усилить напряжённость в регионе», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры ЕС на саммите заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что СБ ООН должен не допустить эскалации на Ближнем Востоке.