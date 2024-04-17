Вучич считает, что Республика Сербская может распасться из-за геноцида
Его слова приводит РИА Новости.
Как пишет агентство, рассматривать принятие соответствующей резолюции могут начать 27 апреля. По мнению Вучича, инициатором установления этой даты выступит Босния и Герцеговина, а Германия станет посредником.
Сербский лидер отметил, что принятие резолюции приведёт к приравниванию сербов к «геноцидальной нации».
После этого Босния и Герцеговина сможет потребовать выплату репараций, а также ликвидировать автономную Республику Сербскую, считает он.
Ранее глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине.