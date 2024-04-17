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В Бразилии семь человек погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу стаи собак

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В результате ДТП с автобусом в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, сообщила полиция.
В Бразилии семь человек погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу стаи собак
  • Gettyimages.ru
  • © ChiccoDodiFC

«По меньшей мере семеро погибли», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё 15 пострадавших были доставлены в больницу.

Ранее в результате столкновения двух поездов в немецком Вормсе пострадали три человека.

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