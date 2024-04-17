В Бразилии семь человек погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу стаи собак

В результате ДТП с автобусом в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, сообщила полиция.

Gettyimages.ru

© ChiccoDodiFC

«По меньшей мере семеро погибли», — приводит сообщение РИА Новости. Ещё 15 пострадавших были доставлены в больницу. Ранее в результате столкновения двух поездов в немецком Вормсе пострадали три человека.