В Бразилии семь человек погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу стаи собак
В результате ДТП с автобусом в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, сообщила полиция.
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«По меньшей мере семеро погибли», — приводит сообщение РИА Новости.
Ещё 15 пострадавших были доставлены в больницу.
Ранее в результате столкновения двух поездов в немецком Вормсе пострадали три человека.
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