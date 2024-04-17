Израильская армия ответила на обстрел севера ударом по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по Ливану после того, как военнослужащие зафиксировали обстрел на севере страны.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В течение часа в направлении населённого пункта Араб-эль-Арамше с территории Ливана запустили несколько снарядов. После этого армия Израиля нанесла удар по источникам огня, уточнили в ведомстве.

Также истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу «Хезболлы» в районе Айта-эш-Шаб на юге Ливана

Ранее Израиль уже наносил удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана.