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Израильская армия ответила на обстрел севера ударом по Ливану

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по Ливану после того, как военнослужащие зафиксировали обстрел на севере страны.
Израильская армия ответила на обстрел севера ударом по Ливану
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В течение часа в направлении населённого пункта Араб-эль-Арамше с территории Ливана запустили несколько снарядов. После этого армия Израиля нанесла удар по источникам огня, уточнили в ведомстве.

Также истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу «Хезболлы» в районе Айта-эш-Шаб на юге Ливана

Ранее Израиль уже наносил удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана.

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