Израильская армия ответила на обстрел севера ударом по Ливану
- AP
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Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В течение часа в направлении населённого пункта Араб-эль-Арамше с территории Ливана запустили несколько снарядов. После этого армия Израиля нанесла удар по источникам огня, уточнили в ведомстве.
Также истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу «Хезболлы» в районе Айта-эш-Шаб на юге Ливана
Ранее Израиль уже наносил удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана.