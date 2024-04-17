Павел Дуров заявил, что Цукерберг пытался скопировать его идеи

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что американский миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи.

По словам Дурова, более десяти лет назад он встретился с Цукербергом и рассказал ему и его коллегам о своей платформе и приложении.

«Это была интересная встреча. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — отметил сооснователь Telegram.

Также Дуров заявил, что поддерживает то, что делает предприниматель Илон Маск для развития соцсети X.

Кроме того, Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.