Госдеп — о перехвате ракет над Украиной: США не хотят конфликта с Россией

Соединённые Штаты не сбивают ракеты в небе над Украиной, как это происходило при отражении атаки Ирана на Израиль, поскольку не хотят вступать в военный конфликт с Россией.

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С таким заявлением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы не собираемся вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией. Президент США (Джо Байден. — RT) ясно дал это понять», — цитирует Миллера ТАСС. Ранее на эту тему высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что США и Британия не могут сбивать ракеты над Украиной, поскольку там отсутствуют их военные базы.