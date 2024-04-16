Госдеп — о перехвате ракет над Украиной: США не хотят конфликта с Россией
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
С таким заявлением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы не собираемся вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией. Президент США (Джо Байден. — RT) ясно дал это понять», — цитирует Миллера ТАСС.
Ранее на эту тему высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что США и Британия не могут сбивать ракеты над Украиной, поскольку там отсутствуют их военные базы.