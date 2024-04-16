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NASA: мусор с МКС через три года упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

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Мусор с МКС после трёх лет пребывания в космосе упал на Землю, пробив крышу дома во Флориде.
NASA: мусор с МКС через три года упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Kulka

Об этом NASA сообщает на своём сайте.

Как сказано в материале, в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями массой примерно 2,6 т.

Как показала проверка, упавшим объектом оказалась опора для крепления батарей на поддоне. Она весит 7,2 кг и достигает около 10 см в высоту и около 4 см в диаметре.

В ноябре «Роскосмос» сообщил, что российский корабль «Прогресс МС-24» увёл МКС от столкновения с космическим мусором.

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