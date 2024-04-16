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Иранский парламентарий заявил RT о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля

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Представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил в эфире RT о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля.

«Иран защищал свои национальные интересы. Атака на иранское дипломатическое представительство где бы то ни было — это атака на территорию Ирана, и, разумеется, Иран был вправе ответить», — заявил он.

Парламентарий также выразил уверенность, что бездействие Тегерана после удара ЦАХАЛ по дипмиссии Ирана в Дамаске только усилило бы агрессию Израиля.

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери объявил о завершении военной операции против Израиля.

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