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Володин: США создают конфликты в попытках отсрочить дефолт

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США продолжат создавать новые конфликты в попытках отсрочить дефолт, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: США создают конфликты в попытках отсрочить дефолт
  • © duma.gov.ru

«Вашингтон продолжит создавать всё новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», — написал он в Telegram.

По словам чиновника, самая проблемная статья расходов Вашингтона — обслуживание. При этом США привыкли решать вопросы за чужой счёт.

«Для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза», — напомнил он.

В августе агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+.

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