Си Цзиньпин и Шольц выступили против нападения на мирные ядерные объекты

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе переговоров заявили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.

Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Как сказано в материале, лидеры стран провели обмен мнениями по украинскому кризису и заявили, что Пекин и Берлин привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН, выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.

Кроме того, Си Цзиньпин и Олаф Шольц выступили за надлежащее решение вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдение норм международного гуманитарного права.

16 апреля Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.