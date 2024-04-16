Антонов: критика России со стороны США из-за ДСНВ поражает цинизмом

Критика в адрес России со стороны США из-за ситуации вокруг российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) поражает цинизмом на фоне стремления Вашингтона нанести России «стратегическое поражение».

Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов?» — цитирует дипломата ТАСС.

Также, по словам Антонова, США не смущает, что они уничтожили архитектуру контроля над вооружениями.

Ранее в МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно.