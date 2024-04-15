Профессор Миршаймер: решение 2008 года о приглашении Украины в НАТО — катастрофа
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Давайте вернёмся в апрель 2008 года, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО. Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий», — сказал Миршаймер.
По мнению профессора, именно это решение 2008 года в будущем приведёт к катастрофическим последствиям.
Ранее Миршаймер высказал мнение, что Североатлантический альянс должен прекратить отношения с Украиной ради разрешения конфликта с Россией.