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Профессор Миршаймер: решение 2008 года о приглашении Украины в НАТО — катастрофа

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Американский профессор Джон Миршаймер выразил уверенность, что решение Североатлантического альянса в 2008 году пригласить Украину вступить в блок привело к катастрофическим последствиям.
Профессор Миршаймер: решение 2008 года о приглашении Украины в НАТО — катастрофа
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Давайте вернёмся в апрель 2008 года, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО. Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий», — сказал Миршаймер.

По мнению профессора, именно это решение 2008 года в будущем приведёт к катастрофическим последствиям. 

Ранее Миршаймер высказал мнение, что Североатлантический альянс должен прекратить отношения с Украиной ради разрешения конфликта с Россией.

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