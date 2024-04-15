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Глава МИД Чехии сообщил, что вызвал посла Ирана в связи с атакой на Израиль

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Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что вызвал посла Ирана в связи с атакой на Израиль.
Глава МИД Чехии сообщил, что вызвал посла Ирана в связи с атакой на Израиль
  • Gettyimages.ru

«Сегодня я решил вызвать иранского посла. Чешское дипведомство дало понять Ирану, что он перешёл все границы, напав на Израиль», — написал Липавский в соцсети Х.

Ранее посла Ирана вызвали в МИД Иордании после иранских ударов по Израилю.

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