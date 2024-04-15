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Россия и Алжир подписали программу сотрудничества правоохранителей до 2025 года

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Генеральная прокуратура России и Министерство юстиции Алжира подписали программу сотрудничества на 2024—2025 годы.

Подписание документа состоялось в ходе рабочего визита генерального прокурора Игоря Краснова в Алжир, где он встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.

Краснов особо отметил, что в программе отдельно обозначен вопрос противодействия терроризму.

Он также рассказал, что во взаимодействии с администрацией президента России Генпрокуратура готова организовать алжирской стороне встречу по изучению российского опыта противодействия коррупции и для ознакомления с государственной информационной системой «Посейдон», используемой при проведении антикоррупционных проверок.

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