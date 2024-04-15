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Песков: Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает страны Ближнего Востока к сдержанности.
Песков: Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности
  • РИА Новости

По его словам, Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряжённости в регионе.

«Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах», — заявил он, отвечая на вопрос о ситуации в регионе после ударов Ирана по территории Израиля.

Он добавил, что российская сторона выступает за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Ближний Восток охватит война, если страны региона будут действовать по принципу «око за око».

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