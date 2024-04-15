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В Танзании 58 человек погибли в результате наводнений за последние две недели

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В Танзании в результате наводнений за последние две недели погибли 58 человек. Во власти циклона оказались прибрежные регионы.

Об этом сообщает Associated Press.

По последним данным, из-за стихии пострадали почти 127 тыс. человек. Представитель правительства Танзании Мобхаре Матиньи сообщил об организации поставок всей необходимой помощи, включая еду.

Он также добавил, что Танзания планирует построить 14 дамб, чтобы предотвратить наводнения в будущем.

Проливные дожди продолжаются в странах Восточной Африки. В соседней Кении погибли по меньшей мере 13 человек. Тех, кто живёт в районах, подверженных наводнениям, призывают переехать. К концу месяца ожидается увеличение интенсивности осадков.

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