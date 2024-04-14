Президент Ирака указал на недопустимость расширения конфликта на Ближнем Востоке
- Gettyimages.ru
В специальном заявлении администрации иракского президента, опубликованном по итогам совещания Латифа с руководителями силовых ведомств страны, говорится о необходимости деэскалации в регионе.
«Иракский президент подчеркнул необходимость снижения напряжённости в регионе и указал на недопустимость втягивания Ближнего Востока в расширяющийся круг конфликта», — приводит текст заявления ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не верит, что атака Ирана на Израиль перерастёт в полномасштабную войну.