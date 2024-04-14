Президент Ирака указал на недопустимость расширения конфликта на Ближнем Востоке

Расширение конфликта на Ближнем Востоке после атаки Вооружённых сил Ирана на территорию Израиля недопустимо. Об этом заявил президент Ирака Абдель Латиф Рашид.

В специальном заявлении администрации иракского президента, опубликованном по итогам совещания Латифа с руководителями силовых ведомств страны, говорится о необходимости деэскалации в регионе.

«Иракский президент подчеркнул необходимость снижения напряжённости в регионе и указал на недопустимость втягивания Ближнего Востока в расширяющийся круг конфликта», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не верит, что атака Ирана на Израиль перерастёт в полномасштабную войну.