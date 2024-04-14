МИД: Иран не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле

Вооружённые силы Ирана не наносили ударов по экономическим, а также гражданским объектам в ходе операции против Израиля 13 апреля.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Вчерашняя военная операция Ирана против Израиля была ограниченной. Мы не нападали на экономические или гражданские объекты... Целью нашей военной операции были стартовые площадки самолётов F-35», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Ранее в Иране заявили о возможности провести против Израиля операцию в десять раз масштабнее.