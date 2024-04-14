RT в Telegram
Подпишись

МИД: Иран не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле

Короткая ссылка
Вооружённые силы Ирана не наносили ударов по экономическим, а также гражданским объектам в ходе операции против Израиля 13 апреля.
МИД: Иран не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле
  • РИА Новости

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Вчерашняя военная операция Ирана против Израиля была ограниченной. Мы не нападали на экономические или гражданские объекты... Целью нашей военной операции были стартовые площадки самолётов F-35», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Ранее в Иране заявили о возможности провести против Израиля операцию в десять раз масштабнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить