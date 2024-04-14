RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Германии Бербок призвала Иран отказаться от дальнейших атак на Израиль

Короткая ссылка
Иран должен отказаться от дальнейших нападений на Израиль. С таким призывом к Тегерану обратилась глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Министр, слова которой приводит ТАСС, заявила, что Германия осуждает атаку Ирана на еврейское государство. Бербок также призвала страны Ближнего Востока проявить сдержанность.

«Призываем Иран отказаться от дальнейших нападений, в том числе через третьи страны», — резюмировала Бербок.

Ранее сообщалось, что послов Германии, Великобритании и Франции вызвали в МИД Ирана в связи с «безответственной позицией» властей европейских стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить