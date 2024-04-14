Глава МИД Германии Бербок призвала Иран отказаться от дальнейших атак на Израиль

Иран должен отказаться от дальнейших нападений на Израиль. С таким призывом к Тегерану обратилась глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Министр, слова которой приводит ТАСС, заявила, что Германия осуждает атаку Ирана на еврейское государство. Бербок также призвала страны Ближнего Востока проявить сдержанность.

«Призываем Иран отказаться от дальнейших нападений, в том числе через третьи страны», — резюмировала Бербок.

Ранее сообщалось, что послов Германии, Великобритании и Франции вызвали в МИД Ирана в связи с «безответственной позицией» властей европейских стран.