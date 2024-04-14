RT в Telegram
Подпишись

CNN: США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль

Короткая ссылка
США перехватили более 70 ракет и по меньшей мере три баллистические ракеты во время атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря», — уточнил один из них.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США помогли Израилю сбить почти все дроны и ракеты.

При этом он подчеркнул, что Штаты не будут участвовать в операциях против Ирана.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить