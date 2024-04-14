CNN: США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
«Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря», — уточнил один из них.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США помогли Израилю сбить почти все дроны и ракеты.
При этом он подчеркнул, что Штаты не будут участвовать в операциях против Ирана.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном.