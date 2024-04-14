Эксперт Хамия: Иран использовал неуязвимые для ПВО ракеты против Израиля
«Иран запустил по Израилю сотни беспилотников «Шахед» и крылатые гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2», которым не в силах противостоять израильская система ПВО «Железный купол», — цитирует его РИА Новости.
Эксперт отметил, что с малой вероятностью Израиль сможет ответить на атаки сразу с нескольких сторон.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США помогли Израилю сбить почти все иранские ракеты и беспилотники.
По данным The New York Times, Израиль получил «относительно ограниченный» ущерб в результате атаки со стороны Ирана.