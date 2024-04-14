Эксперт Хамия: Иран использовал неуязвимые для ПВО ракеты против Израиля

Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО новые ракеты, заявил ливанский эксперт по военной стратегии Али Хамия.

«Иран запустил по Израилю сотни беспилотников «Шахед» и крылатые гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2», которым не в силах противостоять израильская система ПВО «Железный купол», — цитирует его РИА Новости.

Эксперт отметил, что с малой вероятностью Израиль сможет ответить на атаки сразу с нескольких сторон.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США помогли Израилю сбить почти все иранские ракеты и беспилотники.

По данным The New York Times, Израиль получил «относительно ограниченный» ущерб в результате атаки со стороны Ирана.