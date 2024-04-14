NBC: США обеспокоены возможным ответом Израиля на атаку Ирана

Американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана, не учитывая возможных последствий.

«Эти опасения частично проистекают из взглядов администрации на подход Израиля к войне против ХАМАС, а также к нападению в Дамаске», — сообщает NBC.

Отмечается, что президент США Джо Байден в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытается ещё глубже втянуть США в более широкий конфликт.

Постпредство Ирана при ООН ранее сообщило, что атаку на Израиль можно считать завершённой.

В ЦАХАЛ заявили, что Иран выпустил по Израилю более 200 снарядов.