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NBC: США обеспокоены возможным ответом Израиля на атаку Ирана

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Американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана, не учитывая возможных последствий.

«Эти опасения частично проистекают из взглядов администрации на подход Израиля к войне против ХАМАС, а также к нападению в Дамаске», — сообщает NBC.

Отмечается, что президент США Джо Байден в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытается ещё глубже втянуть США в более широкий конфликт.

Постпредство Ирана при ООН ранее сообщило, что атаку на Израиль можно считать завершённой.

В ЦАХАЛ заявили, что Иран выпустил по Израилю более 200 снарядов.

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