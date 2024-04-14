NBC: США обеспокоены возможным ответом Израиля на атаку Ирана
«Эти опасения частично проистекают из взглядов администрации на подход Израиля к войне против ХАМАС, а также к нападению в Дамаске», — сообщает NBC.
Отмечается, что президент США Джо Байден в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытается ещё глубже втянуть США в более широкий конфликт.
Постпредство Ирана при ООН ранее сообщило, что атаку на Израиль можно считать завершённой.
В ЦАХАЛ заявили, что Иран выпустил по Израилю более 200 снарядов.