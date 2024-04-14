В Иране заявили, что не стремятся к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке

Власти Ирана не стремятся к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке, следует из заявления иранского постпредства при всемирной организации.

«Как ответственный член ООН ИРИ привержена целям и принципам, закреплённым в Уставе ООН и в международном праве, и повторяет свою неизменную позицию, заключающуюся в том, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе», — говорится в тексте сообщения.

В дипмиссии также отметили, что Совбез ООН не справился со своими обязательствами по поддержанию мира.

Заседание Совбеза ООН по атаке Ирана на Израиль запланировали на 14 апреля.