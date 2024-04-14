RT в Telegram
Подпишись

В Иране заявили, что не стремятся к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Власти Ирана не стремятся к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке, следует из заявления иранского постпредства при всемирной организации.

«Как ответственный член ООН ИРИ привержена целям и принципам, закреплённым в Уставе ООН и в международном праве, и повторяет свою неизменную позицию, заключающуюся в том, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе», — говорится в тексте сообщения.

В дипмиссии также отметили, что Совбез ООН не справился со своими обязательствами по поддержанию мира.

Заседание Совбеза ООН по атаке Ирана на Израиль запланировали на 14 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить